В распространении коронавируса больше виновата молодежь?

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Правительства были вынуждены ввести ограничительные меры, среди них запрет выходить из дома и контактировать с другими людьми. Такие страны, как Южная Корея, Новая Зеландия и Германия оказались в фокусе внимания потому, что сумели довольно быстро и успешно справиться с пандемией. Это вызвало интерес не только у профессиональных эпидемиологов, но и у широкого круга интересующихся этой проблематикой.

Спорное исследование гарвардских ученых

В Германии, где наблюдается иной сценарий распространения коронавируса, нежели, например, в Италии, большое число инфицированных было среди молодых людей. В этой связи исследователи обратили внимание именно на этот аспект, пытаясь понять, как молодежь повлияла на распространение инфекции.

На этом фоне одна научная работа, посвященная тому, как в Германии соблюдали правило не выходить из дома во время пандемии, привлекла к себе особое внимание и вызвала неоднозначную реакцию. Ее провели двое ученых из Гарвардского университета. Согласно их выводам, молодые люди, которые не придерживаются предписаний, ограничивающих физические и социальные контакты во время пандемии, и являются распространителями коронавируса SARS-CoV-2.

Примечательно, что результаты исследования были опубликованы в специализированном научном журнале Eurosurveilance через неделю после того, как многие молодые люди в Германии — вопреки предписаниям властей — провели время в парках, а кто-то даже принял участие в акциях протеста против мер властей, направленных на борьбу с коронавирусом.

"20-24 летние способствуют распространению коронавируса в Германии" — под таким заголовком сообщило об исследовании гарвардских ученых издание Der Tagesspiegel, а также другие СМИ. Но насколько верен этот вывод, если посмотреть на бесстрастные цифры?

Гарвардские эпидемиологи Эдвард Гольдштейн и Марк Липсич использовали в своем исследовании данные Института имени Роберта Коха (RKI) за конец марта — начало апреля. Они пришли к выводу, что возможный риск заразиться коронавирусом выше в возрастной группе от 15 до 34 лет, и особенно — от 20 до 24 лет. Похожие показатели ученые приводят и для Южной Кореи, где большинство случаев инфицирования происходило среди 20-29 летних. При этом ученые не смогли назвать причины повышенного риска заражения именно среди молодежи.