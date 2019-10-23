В расписания движения поездов внесены изменения

Переход на зимнее время вызовет изменения в расписании движения международных пассажирских поездов, что, в свою очередь, обусловит изменения во времени отправления поездов в Нарву и Аэгвийду. ”Самые большие изменения вводятся на Нарвском маршруте, на котором утренний поезд Таллинн-Нарва и дневной экспресс Нарва-Таллинн будут отправляться на час позже; также небольшие изменения ожидаются на маршрутах в Аэгвийду и Койдула”, — сказал Конго.

Подробная информация об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron; в ближайшее время она также будет вывешена на информационных стендах посадочных платформ; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

В связи с изменениями в расписаниях движения для части рейсов поменяются также пути отправления как на Балтийском, так и на Тартуском вокзале.