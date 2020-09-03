В расписание движения поездов в направлении Раквере вводятся изменения

”Для проведения ремонтных работ необходимо частично закрыть участок железной дороги Тапа-Раквере, вследствие чего в некоторые дни на раквереских рейсах будет необходимо воспользоваться автобусом. Ремонт не повлияет на нарвские поезда. При планировании поездки следует обязательно проверить по расписанию движения время отправления, а также прочитать информацию о поездке”, — сказал Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.

Изменения, вступающие в силу с 9 сентября:

По вторникам, четвергам и субботам:

- утренний рейс Раквере-Таллинн на участке Раквере-Тапа будет обслуживаться автобусом;

- вечерний рейс Таллинн-Раквере на всем протяжении будет обслуживается поездом.

По понедельникам, средам и пятницам:

- утренний рейс Раквере-Таллинн на всем протяжении будет обслуживается поездом;

- вечерний рейс Таллинн-Раквере на участке Раквере-Тапа будет обслуживаться автобусом.

По воскресеньям действует обычное расписание движения.

Остановки подменных автобусов будут отмечены табличками в цветах Elron; информация об их местонахождении и об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Информацию о расписании движении поездов можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Также обращаем внимание на то, что на подменных автобусах нельзя перевозить велосипеды.