В Рапламаа столкнулись грузовик и легковой автомобиль: погиб один человек

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель находился в машине один. От полученных травм он скончался на месте.

Движение на месте происшествия приостановлено, объезд организован через Рапла.

Детали происшествия уточняются.

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