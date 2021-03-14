В Рапламаа столкнулись грузовик и легковой автомобиль: погиб один человек

Сегодня утром в 6.50 поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 60-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в волости Мярьямаа.
По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель находился в машине один. От полученных травм он скончался на месте.
Движение на месте происшествия приостановлено, объезд организован через Рапла.
Детали происшествия уточняются.
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