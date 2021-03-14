В Рапламаа столкнулись грузовик и легковой автомобиль: погиб один человек

В автомобиле Ford пассажиров не было. Водитель грузового автомобиля, 44-летний мужчина, не пострадал. Водитель грузового автомобиля был трезв и у него есть право на управление транспортным средством соответствующей категории.

По первоначальным данным, Ford двигался со стороны Пярну в Таллинн и Volvo из Таллинна в сторону Пярну. Во время ДТП поверхность дороги была мокрая, но не была скользкая. Шины транспортных средств соответствовали требованиям.

Лейтенант полиции Раплаского отделения полиции Алар Смирнов сказал, что на данный момент обстоятельства ДТП до конца еще неясны.

"Полицейские собрали на месте происшествия доказательства и в ходе делопроизводства мы выясним, что произошло, — сказал Смирнов. — За рулем всегда надо быть внимательным и запастись для поездки временем, особенно сейчас, когда погодные условия переменчивы. Если вы садитесь за руль ранним утром, важно убедиться, что вы достаточно отдохнули и можете управлять транспортным средством".

После ДТП движение на данном участке дороги было направлено в объезд, но к данному моменту дорога снова открыта.

В Рапламаа в прошлом году по состоянию на 14 марта не было ни одного ДТП, в этом году с учетом сегодняшнего происшествия таких ДТП было пять, один погибший и 31 пострадавший.

На территории Ляэнеской префектуры, куда входит Раплаский уезд, в этом году произошло 32 ДТП, в прошлом году за тот же период их было 30. В авариях в этом году погибло двое человек и пострадало 40, в прошлом году за тот же период в ДТП в Ляэнеской префектуре погибло семь человек и пострадал 31 человек.

По всей Эстонии по состоянию на сегодняшний день по сравнению с тем же периодом прошлого года произошло на одну пятую меньше ДТП — 166. Погибло восемь человек, повреждения получили 209 человек. Число ДТП с участием грузовых автомобилей удвоилось, таких ДТП в этом году было 28, погибло два человека, пострадало 38 человек. За тот же период прошлого года с участием грузовиков было 14 ДТП, погибло четыре человека и пострадало 12 человек.

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