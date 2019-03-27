В рамках викторины эстонская молодежь проверит свои финансовые знания

В викторине примут участие молодые люди в возрасте 13-15 лет, которые будут соревноваться в финансовой грамотности и знаниях по кибербезопасности. Принимающие участие в викторине 72 классов активно пользовались возможностью подготовиться к викторине, выполняя проверочные тесты. При помощи проверочных тестов, пройденных к настоящему моменту уже тысячи раз, любой желающий может проверить свои знания.

В 2018 году в эстонском финале викторины на тему финансовой грамотности приняли участие 77 классов из 48 школ. Командой с лучшими финансовыми знаниями стала команда 9Б класса из Таллиннского Английского колледжа, представители которой в европейском финале из 24 участников заняли почетное 4 место. В прошлом году лучшими, чем у эстонской команды, финансовыми знаниями обладали команды Польши, Ирландии и Германии.

Национальные финалы пройдут в 28 европейских странах, а их победители вступят в борьбу в общеевропейском финале 7 мая в Брюсселе. Победители привезут домой приз для всего класса и приобретут славу и известность победителей ”European Money Quiz 2019”!