В рамках викторины эстонская молодежь проверит свои финансовые знания

28 марта пройдёт эстонский финал Европейской викторины по финансовой грамотности. Два представителя класса, победившего в местном финале, примут участие в европейском финале в Брюсселе, где выяснится, молодежь какой страны обладает лучшими финансовыми знаниями.
В викторине примут участие молодые люди в возрасте 13-15 лет, которые будут соревноваться в финансовой грамотности и знаниях по кибербезопасности. Принимающие участие в викторине 72 классов активно пользовались возможностью подготовиться к викторине, выполняя проверочные тесты. При помощи проверочных тестов, пройденных к настоящему моменту уже тысячи раз, любой желающий может проверить свои знания.
В 2018 году в эстонском финале викторины на тему финансовой грамотности приняли участие 77 классов из 48 школ. Командой с лучшими финансовыми знаниями стала команда 9Б класса из Таллиннского Английского колледжа, представители которой в европейском финале из 24 участников заняли почетное 4 место. В прошлом году лучшими, чем у эстонской команды, финансовыми знаниями обладали команды Польши, Ирландии и Германии.
Национальные финалы пройдут в 28 европейских странах, а их победители вступят в борьбу в общеевропейском финале 7 мая в Брюсселе. Победители привезут домой приз для всего класса и приобретут славу и известность победителей ”European Money Quiz 2019”!
”Сейчас финансовая грамотность намного важнее, чем когда-либо раньше, так как появляется всё больше новых решений в финансовой области. К сожалению, многие молодые люди не готовы к самостоятельному обращению с финансами посредством цифровых решений. Викторина помогает в непринужденной форме получить новые знания и указать на важность этой темы”, — сказала руководитель комиссии по финансовому образованию Союза банков Эстонии Кай Кутсар.
Викторина подготовлена профессиональными союзами банковской сферы в сотрудничестве с Европейской банковской федерацией. Викторина проходит в интернете на учебной веб-платформе Kahoot! на государственных языках участвующих в ней стран.