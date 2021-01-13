В рамках уголовного дела против Центристской партии показания дал и Михаил Кылварт

Об этом Кылварт сообщил в среду в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV, отметив, что уголовное дело и прибытие сотрудников правоохранительных органов в горуправу стало для него неожиданностью.

"В горуправе были проведены следственные действия, в том числе обыски, включая и кабинет мэра города", — сказал Кылварт, добавив, что ему также пришлось дать показания.

По словам Кылварта, в Полиции безопасности (КаПо) подтвердили, что в столичной администрации в рамках данного дела никого не подозревают.

Комментируя решение лидера центристов Юри Ратаса подать в отставку с поста премьер-министра, Кылварт сообщил, что на заседании правления партии обсуждался и вариант, при котором правительство продолжило бы работу в прежнем составе, и у этого варианта были сторонники, но сам Кылварт считает правильным принятое в итоге решение об отставке.