В рамках конкурса ”Большая семья года” кандидаты могут претендовать на премию в 7000 евро

Организаторы призывают жителей Эстонии представлять кандидатуры семей, в которых родители вносят существенный вклад в благосостояние и развитие детей, сообщается в пресс-релизе.

”На сегодняшний день у нас уже есть кандидаты из Тартуского, Выруского, Пыльваского, Пярнуского и Вильяндиского уездов, а также из Ляэне-Вирумаа, но разумеется, мы ждем и другие заявки от активных семей” — сказал президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап. ”В этот раз мы проведем ток-шоу, на которое пригласим представителей семей, получивших награду в предыдущих конкурса. Обсуждение, которое состоится 11-го мая в рамках Дня большой семьи, проведет наш патрон Урмас Вайно. В ходе дискуссии мы узнаем, как изменилась жизнь семей после получения этой награды, и как у них идут дела”.

”В этом году конкурс пройдет уже в 10-й раз подряд, а традиционный День большой семьи мы проведем уже в 15-й раз”, — отметила Ааге Ыунап. ”Кандидатов на титул ”Большая семья 2019” могут представлять все организации, члены семей и знакомые. Для этого необходимо зайти на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee и заполнить форму”.

Титул и денежную премию в размере 7000 евро от Bigbank победителю вручат 11-го мая на традиционном Дне большой семьи, который пройдет в Эстонской академии искусств.

Спонсорами мероприятия выступают Bigbank, Эстонская академия искусств и другие предприятия.