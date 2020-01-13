В Раквере хозяйка попыталась утопить собаку, но мужчина бросился в воду и спас животное

Все началось, кода во время прогулки молодая женщина с коляской услышала собачий визг. Женщина решила позвать на помощь, побежала к первому попавшемуся дому и постучала. Мужчиной, который открыл ей дверь, оказался Яанек Ээритс. Он не долго думая бросился в пруд и спас животное.

Когда волонтеры службы спасения животных стали разбираться в ситуации, то выяснилось, что собаку зовут Джеки и ее хозяйка Юлле ранее уже пыталась избавиться от животного. ”Женщина хотела отдать собаку в приют. Не взяли. Потом хотела усыпить Джеки, так как та якобы была агрессивной. Ветеринары отказались усыплять здоровое животное”, — пишет в своем блоке Хейки Валнер.