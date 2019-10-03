В районе торгового центра Kristiine будет наведен порядок

3 октября по инициативе старейшины района Кристийне Яануса Рийбе состоялась первая встреча с представителями полиции, торгового центра и охранных фирм, на которой обсуждались аспекты охраны порядка на территории в окрестностях торгового центра Kristiine.

”Ежедневно здесь бывают тысячи людей, они посещают магазины, ожидают автобусы и троллейбусы на остановке, просто проходят мимо, и мы не можем мириться с ситуацией, когда отдельные личности нарушают общественный порядок и доставляют беспокойство жителям района. Мы взяли нынешнее положение под свой контроль, и я уверен, что благодаря хорошему сотрудничеству мы вскоре сможем это положение исправить к лучшему”, — отметил Яанус Рийбе.

”Kristiine keskus” — один из крупнейших и посещаемых в Таллинне, территория перед ним в последнее время была значительно обновлена, в частности открыта самая современная в Эстонии парковка для велосипедов. Рядом расположена также крупная автобусная остановка, и управа части города регулярно получает сообщения о нарушениях здесь общественного порядка.