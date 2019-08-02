В районе таллиннского аэропорта в связи с реконструкцией будет закрыт отрезок дороги

Участком в 270 метров будет реконструирована дорога для увеличения пропускной способности. Окончание работ запланировано на сентябрь этого года.

"Поскольку для проведения работ придется закрыть Леннуяаама теэ — просим использовать для объезда маршрут Тартуское шоссе — Суур-Сыямяэ — Кеэвисе — Сеписе –Валукоя — Сеписе. В объезд также будут направлены автобусные линии номер 49 и 65, которые не будут останавливаться на остановке ”Юлемисте яаам” со стороны железной дороги. Временная автобусная остановка — ”Леннуяаама теэ”. Просим следить за временными дорожными знаками и запастись большим количеством времени”, объяснил старейшина Кесклинн Владимир Свет.

В ходе работ также будут реконструированы водопровод и канализационные трассы, расположенные под дорогой. Будет исправлена система отвода дождевой воды, также будет организовано уличное освещение по технологии LED. На реконструироемом участке будет сделан дополнительный поворот налево с Леннуяаама тее на Тартуское шоссе, будет добавлена автобусная остановка со стороны отеля Юлемисте. Спроектированная ширина проезжей части на реконструируемом отрезке составит 3,25 метра, карман для остановки общественного транспорта составит 3 метра. Со стороны отеля Юлемисте также будет построена асфальтированная пешеходная дорожка шириной в 3 метра, которая объединит пешеходную дорогу в направлении аэропорта с пешеходной дорогой на Тартуском шоссе.