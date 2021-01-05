05.01.2021, 15:42

В районе Хааберсти будут открыты шесть пунктов для сбора елок


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Norde Centrumi parklas koguti vanu kuuski
Norde Centrumi parklas koguti vanu kuuskiFoto: Martin Dremljuga

С 6 января в районе Хааберсти будут открыты шесть специальных пунктов для сбора ёлок, куда жители смогут бесплатно принести свои старые праздничные ёлки. Из старых ёлок на станциях совместного производства Utilitas будет произведена зелёная энергия, которая принесёт в дома таллиннцев тепло и свет.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в этом году из принесённых на пункты сбора ёлок на станциях совместного производства Utilitas будет произведена зелёная энергия. ”Поэтому принесённые на площадки ёлки должны быть без упаковки и украшений. Также запрещено приносить на площадки какой-либо мусор”, — сказал старейшина и призвал жителей активно воспользоваться возможностью принести старую праздничную елку на пункт сбора.

В Хааберсти пункты сбора находятся:

· улица Ряйме, 52 — первая парковка на пляже, если ехать из города

· Ярвеотса тее, 15а (за Ярвеотса теэ, 1b)

· улица Астангу, 68, в конце проезжей части

· парковка Ыйсмяэ теэ, 110а

· Ыйсмяэ теэ, 22а (в конце игровой площадки)

· площадка на улице Мустйыэ, 40

На пункты сбора елки можно принести до 20 января.

Старые праздничные елки являются отходами, и их можно сдать в обычном порядке, как и другой мусор, на станции сбора отходов как крупногабаритный мусор. Если у вас нет возможности самим отвезти елку на станцию, то можно заказать вывоз елки у вашего партнёра по вывозу мусора и принести старую елку к назначенному времени к контейнеру.

Также можно бесплатно сдать старую елку (до 0,6 м3) на все таллиннские станции приёма отходов.

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