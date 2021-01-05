В районе Хааберсти будут открыты шесть пунктов для сбора елок

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в этом году из принесённых на пункты сбора ёлок на станциях совместного производства Utilitas будет произведена зелёная энергия. ”Поэтому принесённые на площадки ёлки должны быть без упаковки и украшений. Также запрещено приносить на площадки какой-либо мусор”, — сказал старейшина и призвал жителей активно воспользоваться возможностью принести старую праздничную елку на пункт сбора.
В Хааберсти пункты сбора находятся:
· улица Ряйме, 52 — первая парковка на пляже, если ехать из города
· Ярвеотса тее, 15а (за Ярвеотса теэ, 1b)
· улица Астангу, 68, в конце проезжей части
· парковка Ыйсмяэ теэ, 110а
· Ыйсмяэ теэ, 22а (в конце игровой площадки)
· площадка на улице Мустйыэ, 40
На пункты сбора елки можно принести до 20 января.
Старые праздничные елки являются отходами, и их можно сдать в обычном порядке, как и другой мусор, на станции сбора отходов как крупногабаритный мусор. Если у вас нет возможности самим отвезти елку на станцию, то можно заказать вывоз елки у вашего партнёра по вывозу мусора и принести старую елку к назначенному времени к контейнеру.
Также можно бесплатно сдать старую елку (до 0,6 м3) на все таллиннские станции приёма отходов.
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