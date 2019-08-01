01.08.2019, 15:50

В Пылвамаа на волю вырвался попугай. Примета: читает стихи на русском языке

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rus.delfi.ee
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В Пылвамаа на волю вырвался попугай. Примета: читает стихи на русском языке
Jean Sabeth, Unsplash

В одной из семей в деревне Карсте, что в волости Канепи, на прошлой неделе потеряли домашнего питомца: на волю улетел попугай.

Хозяева через социальные сети предприняли поиски любимца, приведя при этом такие приметы: ”много говорит на русском, может сидеть на ветках деревьев".

В Эстонию птицу породы африканский серый попугай привезли из голландского питомника.
Хозяйка попугая — русская, женщина говорила с ним на русском языке, поэтому птица заучила несколько русских выражений и даже стихов.

”Он имитирует высокие женские голоса, мужчин копирует мало”, — отмечает хозяин Калле Каттель. От него попугай выучил словосочетание ”Ossa kurat!”

Попугай находился на воле три дня, а затем, видимо в поисках корма, прилетел на соседский двор, где его и поймали.

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