В Пылвамаа на волю вырвался попугай. Примета: читает стихи на русском языке

Хозяева через социальные сети предприняли поиски любимца, приведя при этом такие приметы: ”много говорит на русском, может сидеть на ветках деревьев".

В Эстонию птицу породы африканский серый попугай привезли из голландского питомника.

Хозяйка попугая — русская, женщина говорила с ним на русском языке, поэтому птица заучила несколько русских выражений и даже стихов.

”Он имитирует высокие женские голоса, мужчин копирует мало”, — отмечает хозяин Калле Каттель. От него попугай выучил словосочетание ”Ossa kurat!”

Попугай находился на воле три дня, а затем, видимо в поисках корма, прилетел на соседский двор, где его и поймали.