В пыхья-таллиннские школы нагрянула проверка: ситуация с безопасностью аховая!

По результатам проверки выяснилось, что более чем у половины учащихся отражатель отсутствовал, либо использовался неправильно. Справедливости ради стоит заметить, что в тех школах, где ранее проводились кампании по использованию отражателя, ситуация была значительно лучше. Всем, у кого отражателей не было, они были подарены, причем сотрудники районной управы помогли их прикрепить таким образом, чтобы их использование было наиболее эфективным.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, в оправдание отсутствие отражателя приводились различные аргументы: ”сегодня надел другую куртку”; ”отражатель прикреплен к ранцу”; ”отражатель остался дома”; ”отражатель есть, но он в кармане”; ”на куртке есть светоотражающая полоска”. К сожалению, в темное время суток на таллиннских улицах эти аргументы не имеют никакого веса.

”Дети часто идут в школу и возвращаются из школы в темноте — в наиболее опасное для пешеходов время. Самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы обезопасить себя и своих детей — использовать отражатель”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Как отметил участвовавший в сегодняшнем рейде представитель Кесклиннаского полицейского участка Уудо Сепп, у многих детей отражатели имеются, но либо они находятся в кармане, либо неправильно используются.

Управа Пыхья-Таллинна напоминает, что свое ”дерево отражателей” имеется почти у каждой школы и призывает всех делиться своими лишними отражателями.

Во всех пыхья-таллиннских школах возле входных дверей были сегодня установлены плакаты с надписью ”А ты используешь отражатель?”. Районная управа повторит контрольный рейд в январе.

Александр Гужов