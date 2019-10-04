В Пыхья-Таллинне завершили благое начинание прошлого года

„Когда в прошлом году город установил в Пыхья-Таллинне 100 новых скамеек, то в районную управу поступило много жалоб на отсутствие урн для мусора, на покупку которых банально не хватило денег. Теперь это положение будет исправлено и мы надеемся, что улицы станут чище”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

100-литровые мусорные ящики, которые схожи с теми, что стоят в парке на Штромке, будут установлены в октябре. Установкой по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимается OÜ Extery.

Установка новых ящиков обошлась городу в 23 000 евро. К этой сумме добавится налог с оборота и позже также плата за опустошение урн.