04.10.2019, 07:10

В Пыхья-Таллинне завершили благое начинание прошлого года


rus.delfi.ee
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В Пыхья-Таллинне завершили благое начинание прошлого года
Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

На улицах Пыхья-Таллинна будет установлено около сорока новых мусорных ящиков. Урны поставят рядом с установленными в прошлом году скамейками. При выборе месторасположения были учтены пожелания местных жителей.

„Когда в прошлом году город установил в Пыхья-Таллинне 100 новых скамеек, то в районную управу поступило много жалоб на отсутствие урн для мусора, на покупку которых банально не хватило денег. Теперь это положение будет исправлено и мы надеемся, что улицы станут чище”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

100-литровые мусорные ящики, которые схожи с теми, что стоят в парке на Штромке, будут установлены в октябре. Установкой по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимается Extery.

Установка новых ящиков обошлась городу в 23 000 евро. К этой сумме добавится налог с оборота и позже также плата за опустошение урн.

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