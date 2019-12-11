В Пыхья-Таллинне временно изменили маршрут одного из автобусов

Маршрут объезда по улицам Тёэстузе, Пальяссааре с разворотом на остановке Пальяссааре и продолжением пути по улицам Пальяссааре и Тёэстузе. На маршруте объезда в обоих направлениях появятся дополнительные остановки Лахесуу и Пальяссааре.

Объезд может вызвать опоздания на линии номер 73 продолжительностью около 10 минут.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства!