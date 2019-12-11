11.12.2019, 21:05
В Пыхья-Таллинне временно изменили маршрут одного из автобусов
В связи с проведением строительных работ и закрытием разворота на перекрестке улиц Копли, Ситси, Тёэстузе, Пальяссааре, до конца рабочего дня 20 декабря автобусная линия номер 73 будет направлена в объезд.
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