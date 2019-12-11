11.12.2019, 21:05

В Пыхья-Таллинне временно изменили маршрут одного из автобусов


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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
TLT bussidFoto: Madis Veltman

В связи с проведением строительных работ и закрытием разворота на перекрестке улиц Копли, Ситси, Тёэстузе, Пальяссааре, до конца рабочего дня 20 декабря автобусная линия номер 73 будет направлена в объезд.

Маршрут объезда по улицам Тёэстузе, Пальяссааре с разворотом на остановке Пальяссааре и продолжением пути по улицам Пальяссааре и Тёэстузе. На маршруте объезда в обоих направлениях появятся дополнительные остановки Лахесуу и Пальяссааре.

Объезд может вызвать опоздания на линии номер 73 продолжительностью около 10 минут.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства!

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