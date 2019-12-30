В Пыхья-Таллинне установят контейнеры для утилизации елок

Всего будет установлено пять контейнеров для утилизации елок: у входа в Коплиский кладбищенский парк со стороны ул. Копли, возле центра культуры ”Сальме”, возле остановки ”Эрика” на ул. Теэстузе и возле магазина ”Сельвер” на ул. Сыле (два контейнера). Кампания по сбору елок начнется 3 января и завершится 23 января.

Управа Пыхья-Таллинна напоминает, что в контейнеры можно класть только елки. Не разрешается выбрасывать вместе с елками другой мусор, включая пластиковую упаковку, используемую для перевозки елок. Также не следует бросать елки возле контейнеров.

”Просим всех пыхья-таллиннцев принести свои елки в пункты приема. При этом просим обратить внимание на то, чтобы вместе с елками в контейнеры не попали, например, украшения”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Кульминацией кампании по сбору елок станет приуроченное к началу года металлической крысы огненное шоу, которое пройдёт 25 января на площадке между Лётной гаванью и портовым городком Ноблесснери.

