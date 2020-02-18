В Пыхья-Таллинне сделали хороший подарок владельцам собак

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, ремонт площадки затянулся из-за неблагоприятных погодных условий.

”Из-за необычно теплой для зимы погоды почва на самой площадке и вокруг нее пропиталась водой, что сделало невозможным использование необходимого оборудования. Как только погода позволила, работы были возобновлены”, — сказал Ярвелайд.

”Конечно, мы понимаем, что площадок для выгула собак в Пыхья-Таллинне не хватает. Мы работаем над этим и в ближайшие годы ситуация должна исправиться — например, новая площадка появится после реконструкции в парке Касе”, — добавил старейшина Пыхья-Таллинна.

В ходе работ на площадку было привезено значительное количество песка — таким образом попытались решить проблему излишней влажности. Границы зон для больных и маленьких собак были скорректированы, между ними появился новый забор. Также был отремонтирован забор вокруг всей площадки и приведены в порядок ворота.

Имеющиеся тренажеры были отремонтированы и установлены на новых местах в связи с перепланировкой площадок. Кроме того, были заменены скамейки и урны для сбора собачьих экскрементов, а также установлены новые информационные таблички.

Весной планируется привести в порядок территорию вокруг площадки и дорожки. Сделать это сейчас не представляется возможным из-за повышенной влажности.

Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства провела фирма Maatriks-RP OÜ. Приведение в порядок площадки обошлось в 32 303 евро.