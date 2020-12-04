В Пыхья-Таллинне проверили пустующие здания
Управа Пыхья-Таллинна и муниципальная полиция провели контроль пустующих зданий. В ходе проверки выяснилось, что почти во всех зданиях окна и двери заколочены, либо строения обнесены забором.
Управа Пыхья-Таллинна и муниципальная полиция провели контроль пустующих зданий. В ходе проверки выяснилось, что почти во всех зданиях окна и двери заколочены, либо строения обнесены забором.
Зимой тема заброшенных зданий становится особенно актуальной. ”Из-за холодов в пустующих зданиях собираются асоциалы и бездомные. Часто там разводят костры, что опасно как для находящихся в здании людей, так и для соседних строений. Также в заброшенных домах собираются дети, которые используют их как условия для экстремальных игр, фото и рисуют граффити”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он подчеркнул, что владельцы таких строений обязаны преградить третьим лицам вход на территорию, ведь в этих зданиях есть опасность обвала и возгорания.
В ходе проверки было обнаружено около 10 заброшенных зданий, к которым был свободный доступ для третьих лиц. ”Муниципальная полиция связалась с владельцами этих домов и попросила закрыть к ним доступ”, — сказал главный инспектор Мупо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
ДТП по вине пешехода: виновен водитель
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает?