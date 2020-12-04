В Пыхья-Таллинне проверили пустующие здания

Зимой тема заброшенных зданий становится особенно актуальной. ”Из-за холодов в пустующих зданиях собираются асоциалы и бездомные. Часто там разводят костры, что опасно как для находящихся в здании людей, так и для соседних строений. Также в заброшенных домах собираются дети, которые используют их как условия для экстремальных игр, фото и рисуют граффити”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он подчеркнул, что владельцы таких строений обязаны преградить третьим лицам вход на территорию, ведь в этих зданиях есть опасность обвала и возгорания.

В ходе проверки было обнаружено около 10 заброшенных зданий, к которым был свободный доступ для третьих лиц. ”Муниципальная полиция связалась с владельцами этих домов и попросила закрыть к ним доступ”, — сказал главный инспектор Мупо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов.