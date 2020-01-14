В Пыхья-Таллинне прошли мастер-классы для юных экстремалов
В Пыхья-Таллинне прошли мастер-классы для детей школьного возраста, увлекающихся экстремальными видами спорта.
В Пыхья-Таллинне прошли мастер-классы для детей школьного возраста, увлекающихся экстремальными видами спорта.
В рамках проекта Extreemne ABC детей учили безопасной езде на скейтбордах и самокатах, а также правильному использованию шлемов, отражателей и других средств защиты.
Проект был организован районной управой Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с НКО Keerdtrepp. Мастер-классы проходили как в новом коплиском скейтпарке, так и в помещениях Пыхья-Таллиннского молодежного центра. Всего в течение трех месяцев в проекте приняли участие около 400 школьников в возрасте от 7 до 12 лет.
”Запреты на молодежь не действуют. Но мы можем показать, как правильно использовать средства защиты и научить считаться с различными факторами опасности. Интерес к данному проекту был проявлен большой, так что в той или иной форме он будет обязательно продолжен”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Полученные в ходе занятий теоретические знания были подкреплены практическими занятиями: юные экстремалы под руководством опытных инструкторов соревновались в езде на самокатах и скейтбордах.
Чтобы сделать мастер-классы доступными для всех ребят — независимо от материального положения их родителей — в рамках проекта было приобретено несколько трюковых самокатов и скейтбордов, которыми посетители Пыхья-Таллиннского молодежного центра могут бесплатно пользоваться и в дальнейшем.
Проект был поддержан также Эстонским центром молодежной работы и Министерством образования и науки.
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