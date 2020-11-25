В Пыхья-Таллинне пройдет рейд по сбору опасных отходов
В воскресенье, 29 ноября, опасные отходы можно будет сдать в 14 пунктах приема в Пыхья-Таллинне.
В воскресенье, 29 ноября, опасные отходы можно будет сдать в 14 пунктах приема в Пыхья-Таллинне.
“В это воскресенье по Пыхья-Таллину будет ездить машина, принимающая опасные отходы. Рекомендуем заранее подготовить имеющийся в доме опасный для окружающей среды и здоровья мусор, так как время остановки машины ограничено”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
В пункты приема можно бесплатно сдать скопившиеся дома опасные отходы, такие как свинцовые аккумуляторы, батарейки и миниаккумуляторы; старые лекарства; старые краски, лаки и клеи; масла, смазочные вещества и жиры; абсорбенты; фильтрующие материалы, защитную одежду и пр.; антифризы с содержанием вредных веществ; садовые ядохимикаты, остатки удобрений; фотохимикаты; щелочи, кислоты и иную бытовую химию; моющие вещества; отходы, содержащие ртуть, например, лампы и старые градусники; электроприборы и отходы электроники.
График остановок пункта приема опасных отходов в Пыхья-Таллинне:
10.00 – 10.30 перед детским садом Каламая (Вана-Каламая, 28а)
10.40 – 11.10 на парковке перед Вана-Каламая, 9
11.20 – 11.50 Сальме, 12 (на парковке культурного центра „Сальме“)
12.00 – 12.30 на перекрестке Тёэстузе и Нылва (на парковке за автобусной остановкой „Карьямаа“)
12.40 – 13.10 Ситси, 14
13.20 – 13.50 на углу Неэме и Малева
14.00 – 14.30 на перекрестке Копли и Уус-Малева (около магазина Sirbi)
14.40 – 15.10 на углу Копли и Пельгуранна
15.20 – 15.50 на парковке на углу Пельгуранна и Пухангу (перед Пельгуранна, 55)
16.00 – 16.30 перед Пухангу, 10 (со стороны гаражей)
16.40 – 17.10 перед Сыле, 43
17.20 – 17.50 на перекрестке Эрика и Ристику
18.00 – 18.30 на перекрестке Кольде и Ристику (около магазина Kolde)
18.40 – 19.10 на углу Сыле и Харьяпеа (рядом с Сыле, 18)
Опасные отходы по-прежнему можно сдать на таллиннских станциях переработки отходов. Дополнительная информация на странице города и веб-карте.
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