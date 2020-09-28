В Пыхья-Таллинне пройдет инфочас об изменениях в вывозе отходов

”С 1 ноября в Пыхья-Таллинне начинается организованный вывоз мусора. Согласно новой системе, вывоз биоразлагаемых отходов на 50% дешевле вывоза бытовых отходов, а вывоз бумаги и картона — бесплатный. Надеемся, что это подтолкнет нас больше сортировать мусор и не бросать все в контейнер для бытовых отходов”, — пояснил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Инфочас состоится 30 сентября в 18 часов в Пыхья-Таллиннском социальном центре (Сыле, 61а). В инфочасе примет участие оператор по вывозу отходов Eesti Keskkonnateenuste AS, а также представители Таллиннского департамента предпринимательства.

Срок нынешних договоров о вывозе мусора истекает 31 октября 2020 года. С 1 ноября этого года к оказанию услуги организованного вывоза мусора также приступит Eesti Keskkonnateenused AS. В течение октября всем квартирным товариществам и владельцам недвижимости нужно заключить новый договор по вывозу мусора с предприятием Eesti Keskkonnateenused AS. Всем, чьи данные находятся в регистре, по указанным в контактных данных адресам в октябре будут высланы предварительно заполненные договоры.

С 1 октября договор о вывозе мусора можно заключить в среде самообслуживания (там же имеется прейскурант) или в конторе Eesti Keskkonnateenused AS (ул. Артелли, 15), а также в управе Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2) по понедельникам 5, 12, 19 и 26 октября с 14 до 17 часов.