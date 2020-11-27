В Пыхья-Таллинне появится современный медицинский центр

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, несколько лет назад город начал строительство современных центров здоровья в разных районах для того, чтобы обеспечить горожанам доступную услугу здравоохранения поблизости от дома.

”Таким образом, в Мустамяэ и Хааберсти появились новые центры здоровья, сочетающие в себе как возможности оказания первичной помощи, так и прием врачей-специалистов на самом современном уровне, а в конце следующего года такой медицинский центр появится и в Пыхья-Таллинне, — сказал Кылварт. — Однако вдобавок к развитию региональных услуг здравоохранения город продолжит и подготовительные работы к реализации крупного проекта по строительству Таллиннской больницы — в результате в столице будет создан современный медицинский городок, исходя из стандартов больниц высшего уровня”.

Имби Мокс, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы, уточнила, что в новом центре здоровья в Пыхья-Таллинне запланированы помещения для восьми центров семейных врачей, в которых будут работать 12 врачей, а также для множества врачей-специалистов Ляэне-Таллиннской центральной больницы и профильных специалистов.

”Исходя из имеющихся планов, в новом центре, помимо семейных врачей, будут работать стоматологи, эндокринолог, ухо-горло-нос, специалист по внутренним заболеваниям, хирург, уролог, дерматолог, врач восстановительного лечения, психиатр, также медсестры, акушерки, физиотерапевт, массажист и психолог, — перечислила Имби Мокс. — В здании также будет возможность проводить рентгеновские и ультразвуковые исследования, а также сдавать необходимые анализы для лабораторных исследований”.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, приятно, что в районе появится современный медицинский центр, у населения к этому проекту огромный интерес.

”Наши жители с нетерпением ожидают этого центра и сейчас мы можем заверить, что строительные работы перешли на новый этап”, — сказал старейшина.

Автор архитектурного решения — архитектор Индрек Саарепера (OÜ Arhitektuuribüroo Visuaal), проектировщик — Esplan OÜ, здание строят OÜ Mapri Ehitus и OÜ Vanalinna Ehitus. Работы частично финансируются из Европейского фонда регионального развития, а также из собственных средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Строительство центра общей площадью примерно 5500 м2 обойдется в 5,7 млн евро. Согласно планам, центр будет готов во второй половине 2021 года.