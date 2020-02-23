В Пыхья-Таллинне почтили память бойцов Северо-Западной армии

Город уже обратился к государственному предприятию Elering с предложением разделить участок, на котором находится подстанция, на две части. Вновь образованный участок недвижимости площадью в 676 m2 предлагается уступить городу с целью строительства на нем часовни и обустройства мемориальной площадки.
Историческая справка
Северо-Западная армия представляла собой вооруженные формирования, в состав которых входили солдаты и добровольцы русской царской армии во главе с генералом Николаем Юденичем. СЗА приняла участие в Освободительной войне на стороне Эстонии. По оценке ряда историков влияние СЗА на ход Освободительной войны был значительным.
В ноябре 1919 года эстонские власти дали разрешение отступающим подразделениям Северо-Западной армии, членам семей военных и беженцам на переход через реку в Эстонию, где они оказались в сложной ситуации. Остатки Северо-Западной армии были разоружены и ликвидированы под контролем эстонских властей, согласно соглашению о перемирии и условиям Тартуского мирного договора.
В итоге тысячи солдат Северо-Западной армии заболели и смертность без медицинской помощи в неподготовленных временных жилищах была высокой. Одним из таких временных мест размещения были коплиские бараки. Еще в марте 1920 года здесь в среднем умирали 50 человек в день. К концу марта с помощью иностранных организаций Красного Креста были оборудованы приличные госпитали и смертность снизилась до 5 человек в день.
Для захоронения военнослужащих и персонала Северо-Западной армии властями был выделен участок с южной стороны Коплиского кладбища — между нынешним Коплиским кладбищенским парком и улицей Пельгуранна. По оценке руководителя Общества охраны памятников русской культуры профессора Юрия Павловича Мальцева, который долгие годы посвятил исследованиям истории Северо-Западной армии, там похоронено примерно 700 человек, причем хоронили траншейным методом. В 1936 году на кладбище была построена часовня святого Георгия. Проект был разработан известным архитектором Александром Владовским.
Сразу после войны, в 1946 году по распоряжению представителей советской власти кладбище Северо-Западной армии и часовня были разрушены. Находившаяся в часовне большая икона святого Георгия была расстреляна (всего насчитывалось 52 пулевых отверстия). Лик иконы был поврежден ударом приклада, а на киоте иконы были найдены следы от ударов штыком. Икону отреставрировали в 2013 году, и в настоящее время она находится в Коплиском Николаевском храме
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