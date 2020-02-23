В Пыхья-Таллинне почтили память бойцов Северо-Западной армии

Панихиду отслужил митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. В выступлениях отмечалась трагическая судьба военнослужащих Северо-Западной армии и их вклад в борьбу за независимость Эстонии.

”Ровно 102 года назад в Пярну был провозглашен Манифест о независимости. Ровно 100 лет назад в коплиских бараках каждый день от тифа и недостаточной медицинской помощи умирали десятки северо-западников, которые принимали участие в Освободительной войне на стороне Эстонии и, безусловно, не заслужили такой участи”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна и историк Пеэтер Ярвелайд.

По его словам, советская власть хотела стереть любую память об этих людях, поэтому кладбище СЗА и построенная по проекту архитектора Александра Владовского часовня были варварски уничтожены в 1946 году. На территории кладбища была размещена электрическая подстанция.

”Печально, что эта ситуация сохраняется до сих пор — территория кладбища северо-западников не имеет никакого статуса, находится за забором Коплиского кладбищенского парка и частично под сооружениями электроподстанции. Это не по-людски, и мы не должны с этим мириться. Поэтому город начинает подготовку к благоустройству кладбища и к восстановлению часовни”, — добавил Ярвелайд.