23.02.2020, 18:30

В Пыхья-Таллинне почтили память бойцов Северо-Западной армии


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В Пыхья-Таллинне почтили память бойцов Северо-Западной армии
Фото: Александр Гужов

В воскресенье, 23 февраля, на кладбище Северо-Западной армии в Копли прошло памятное мероприятие, в котором приняли участие представители Эстонской православной церкви Московского патриархата, городских властей и Сил обороны Эстонии.

Панихиду отслужил митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. В выступлениях отмечалась трагическая судьба военнослужащих Северо-Западной армии и их вклад в борьбу за независимость Эстонии.

”Ровно 102 года назад в Пярну был провозглашен Манифест о независимости. Ровно 100 лет назад в коплиских бараках каждый день от тифа и недостаточной медицинской помощи умирали десятки северо-западников, которые принимали участие в Освободительной войне на стороне Эстонии и, безусловно, не заслужили такой участи”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна и историк Пеэтер Ярвелайд.

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По его словам, советская власть хотела стереть любую память об этих людях, поэтому кладбище СЗА и построенная по проекту архитектора Александра Владовского часовня были варварски уничтожены в 1946 году. На территории кладбища была размещена электрическая подстанция.

”Печально, что эта ситуация сохраняется до сих пор — территория кладбища северо-западников не имеет никакого статуса, находится за забором Коплиского кладбищенского парка и частично под сооружениями электроподстанции. Это не по-людски, и мы не должны с этим мириться. Поэтому город начинает подготовку к благоустройству кладбища и к восстановлению часовни”, — добавил Ярвелайд.

Город уже обратился к государственному предприятию Elering с предложением разделить участок, на котором находится подстанция, на две части. Вновь образованный участок недвижимости площадью в 676 m2 предлагается уступить городу с целью строительства на нем часовни и обустройства мемориальной площадки.

Историческая справка

Северо-Западная армия представляла собой вооруженные формирования, в состав которых входили солдаты и добровольцы русской царской армии во главе с генералом Николаем Юденичем. СЗА приняла участие в Освободительной войне на стороне Эстонии. По оценке ряда историков влияние СЗА на ход Освободительной войны был значительным.

В ноябре 1919 года эстонские власти дали разрешение отступающим подразделениям Северо-Западной армии, членам семей военных и беженцам на переход через реку в Эстонию, где они оказались в сложной ситуации. Остатки Северо-Западной армии были разоружены и ликвидированы под контролем эстонских властей, согласно соглашению о перемирии и условиям Тартуского мирного договора.

В итоге тысячи солдат Северо-Западной армии заболели и смертность без медицинской помощи в неподготовленных временных жилищах была высокой. Одним из таких временных мест размещения были коплиские бараки. Еще в марте 1920 года здесь в среднем умирали 50 человек в день. К концу марта с помощью иностранных организаций Красного Креста были оборудованы приличные госпитали и смертность снизилась до 5 человек в день.

Для захоронения военнослужащих и персонала Северо-Западной армии властями был выделен участок с южной стороны Коплиского кладбища — между нынешним Коплиским кладбищенским парком и улицей Пельгуранна. По оценке руководителя Общества охраны памятников русской культуры профессора Юрия Павловича Мальцева, который долгие годы посвятил исследованиям истории Северо-Западной армии, там похоронено примерно 700 человек, причем хоронили траншейным методом. В 1936 году на кладбище была построена часовня святого Георгия. Проект был разработан известным архитектором Александром Владовским.

Сразу после войны, в 1946 году по распоряжению представителей советской власти кладбище Северо-Западной армии и часовня были разрушены. Находившаяся в часовне большая икона святого Георгия была расстреляна (всего насчитывалось 52 пулевых отверстия). Лик иконы был поврежден ударом приклада, а на киоте иконы были найдены следы от ударов штыком. Икону отреставрировали в 2013 году, и в настоящее время она находится в Коплиском Николаевском храме

В 1992 году активисты Общества охраны памятников русской культуры установили на территории кладбища небольшой памятник и посадили дуб.

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