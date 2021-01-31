В Пыхья-Таллинне отметят годовщину Тартуского мира
2 февраля в годовщину подписания Тартуского мирного договора в 9 часов старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд зачитает отрывок из книги воспоминаний адмирала Йохана Питки возле дома на ул. Суур-Патарей, 18. В 17 часов в коплиском кладбищенском парке будут зажжены свечи и пройдет православная служба в память об участвовавших в Освободительной войне служащих Северо-Западной армии.
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