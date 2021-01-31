В Пыхья-Таллинне отметят годовщину Тартуского мира

”Адмирал Йохан Питка без сомнений был одной из исключительных личностей Освободительной войны, который многое сделал для основания Кайтселийта и военно-морских сил Эстонии”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что основатель и командующий военно-морскими силами Эстонии во время Освободительной войны жил именно в Пыхья-Таллинне, в Каламая.

Память Йохана Питки почтят на мероприятии Управы Пыхья-Таллинна и музея Каламая: в 9 часов утра перед домом на ул. Суур-Патарей, 18, где жил Йохан Питка. Старейшина района Пеэтер Ярвелайд произнесет речь и зачитает отрывок из книги воспоминаний Йохана Питки.

В 17 часов в парке кладбища Копли будут зажжены свечи и пройдет православная служба в память о военных Северо-Западной армии.