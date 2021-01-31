31.01.2021, 09:50

В Пыхья-Таллинне отметят годовщину Тартуского мира


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Tartu rahu tuba
Tartu rahu tubaFoto: Mana Kaasik

2 февраля в годовщину подписания Тартуского мирного договора в 9 часов старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд зачитает отрывок из книги воспоминаний адмирала Йохана Питки возле дома на ул. Суур-Патарей, 18. В 17 часов в коплиском кладбищенском парке будут зажжены свечи и пройдет православная служба в память об участвовавших в Освободительной войне служащих Северо-Западной армии.

”Адмирал Йохан Питка без сомнений был одной из исключительных личностей Освободительной войны, который многое сделал для основания Кайтселийта и военно-морских сил Эстонии”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что основатель и командующий военно-морскими силами Эстонии во время Освободительной войны жил именно в Пыхья-Таллинне, в Каламая.

Память Йохана Питки почтят на мероприятии Управы Пыхья-Таллинна и музея Каламая: в 9 часов утра перед домом на ул. Суур-Патарей, 18, где жил Йохан Питка. Старейшина района Пеэтер Ярвелайд произнесет речь и зачитает отрывок из книги воспоминаний Йохана Питки.

В 17 часов в парке кладбища Копли будут зажжены свечи и пройдет православная служба в память о военных Северо-Западной армии.

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