В Пыхья-Таллинне открыт общественный зимний каток
Управа Пыхья-Таллинна открыла на баскетбольной площадке возле пляжного здания Штромки (Пельгуранна, 58) каток. Каток открыт до тех пор, пока держится зимняя погода.
Управа Пыхья-Таллинна открыла на баскетбольной площадке возле пляжного здания Штромки (Пельгуранна, 58) каток. Каток открыт до тех пор, пока держится зимняя погода.
“Каток на Штромке помогает любителям спорта рассредоточится между разными площадками города. Теперь пыхья-таллиннцы могут кататься на коньках возле дома и наслаждаться зимней погодой на свежем воздухе”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что кататься можно бесплатно, и проката коньков не предлагается.
Строительством катка руководил инициативный житель города Виктор Нещеретный. Он знает технологию изготовления катка с натуральным покрытием, то есть искусственные материалы не используется на катке на Штромке.
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