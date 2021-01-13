В Пыхья-Таллинне открыт общественный зимний каток

“Каток на Штромке помогает любителям спорта рассредоточится между разными площадками города. Теперь пыхья-таллиннцы могут кататься на коньках возле дома и наслаждаться зимней погодой на свежем воздухе”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что кататься можно бесплатно, и проката коньков не предлагается.

Строительством катка руководил инициативный житель города Виктор Нещеретный. Он знает технологию изготовления катка с натуральным покрытием, то есть искусственные материалы не используется на катке на Штромке.