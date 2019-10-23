В Пыхья-Таллинне открылась новая Maxima

Во вторник розничная сеть Maxima, которая в 2019 году инвестирует порядка восьми миллионов евро в обновление имеющихся магазинов и строительство новых, открыла уже второй в этом году новый магазин шаговой доступности в Пыхья-Таллинне. Таким образом, общее число магазинов сети в Эстонии выросло до 82.
Новый магазин Maxima X (на ул. Сыле, 42) построен в старом здании магазина, которое было полностью реконструировано. В ассортименте продуктов питания и товаров первой необходимости открывшегося во вторник магазина, торговая площадь которого составляет 300 квадратных метров, 6000 наименований.
”Я уверен, что наш новый магазин будет очень тепло принят жителями микрорайона Пельгулинн, которые оценят хороший выбор товаров и возможность совершать покупки рядом с домом и по выгодным ценам”, — сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.
Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил на церемонии открытия магазина, что по сравнению, например, с прошлым десятилетием потребители при совершении покупок все чаще отдают предпочтение удобным магазинам рядом с домом. ”Новый магазин шаговой доступности обязательно станет для жителей района любимым местом совершения покупок”, — добавил он.
В магазине можно найти в общей сложности 6000 наименований продуктов питания и товаров первой необходимости, рядом с двумя обычными кассами магазина установлены две кассы самообслуживания. Обновление форматов и реновация имеющихся магазинов основаны на потребностях клиентов и требуют значительных инвестиций.
В этом году Maxima инвестирует в обновление своей сети магазинов и открытие новых магазинов 8 миллионов евро. Магазин Maxima X в Пельгулинн стал в этом году вторым новым магазином после открывшегося этим летом в Старом городе Таллинна магазина Maxima Express. Кроме этого, в текущем году были обновлены действующие магазины в Тарту, в таллиннском районе Ласнамяэ, в Нарве и Хаапсалу. Скоро будут открыты магазины в Пыльтсамаа и Тарту, а также три магазина в Таллинне.
По состоянию на сегодняшний день в розничную сеть Maxima входят 82 магазина, из которых 57 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и один комфортный магазин формата Express. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает примерно 3700 человек.
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