В Пыхья-Таллинне объявили войну стихийным свалкам

”Мы должны сообща помочь этим людям осознать свою ошибку и найти дорогу на станцию переработки отходов”, — заметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам старейшины, проблема с несанкционированными свалками обостряется каждую весну.

”Только что кто-то вылил бетон рядом с обновленной площадкой для выгула собак на ул. Эхте. Если кто-то что-то видел, или если вы в будущем заметите подозрительную активность подобного рода, то позвоните, пожалуйста, по телефону Муниципальной полиции 14410. Тех наших сограждан, которые считают нормальным сваливать свой мусор где попало, мы должны решительно призвать к порядку”, — сказал Ярвелайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна призывает незамедлительно информировать МуПо обо всех нарушениях порядка.

”Речь идет об антиобщественных поступках и наш долг — наставить этих людей на путь истинный: в данном случае указать им дорогу к ближайшей станции переработки отходов, причем сделать это в максимально доходчивой форме”, добавил Ярвелайд.