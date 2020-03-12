В Пыхья-Таллинне научат школьников безопасной езде на электросамокатах
Пыхья-Таллиннская районная управа запустила серию мастер-классов, в ходе которых школьников будут учить безопасной езде на электросамокатах, сообщает управа района.
Пыхья-Таллиннская районная управа запустила серию мастер-классов, в ходе которых школьников будут учить безопасной езде на электросамокатах, сообщает управа района.
Мастер-классы будут проводиться в сотрудничестве с заводом Пыхьяла и транспортной платформой Bolt, которая предоставила 20 электросамокатов и шлемов. В обучении примут участие около 700 учащихся восьмых классов из Пыхья-Таллинна и других районов столицы.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, данный проект является продолжением ряда предыдущих, в ходе которых школьников учили безопасной езде на трюковых самокатах, велосипедах и скейтбордах.
”Цель проекта состоит в том, чтобы дать возможность молодым людям получить первый опыт управления электросамокатом в безопасной среде, под присмотром инструкторов и вдали от автомобильного движения. В итоге прошедшие обучение ребята научатся осознавать сопутствующие езде на электросамокатах риски и избегать опасных ситуаций. Также они приобретут первоначальные знания в области безопасности дорожного движения”, — сказал Ярвелайд.
Cначала ребята ознакомятся с устройством электросамоката и с принципами его использования, а также научатся правильно пользоваться шлемами и другими средствами защиты. Кроме того, внимание будет уделено правилам дорожного движения. Затем все участники мастер-классов смогут попробовать управлять самокатом в безопасной обстановке. Для этого в ангаре завода Пыхьяла оборудовали тренировочную трассу, где учащиеся могут применить теоретические знания на практике.
Проект поддерживает Таллиннский департамент образования.
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