В Пыхья-Таллинне научат школьников безопасной езде на электросамокатах

Мастер-классы будут проводиться в сотрудничестве с заводом Пыхьяла и транспортной платформой Bolt, которая предоставила 20 электросамокатов и шлемов. В обучении примут участие около 700 учащихся восьмых классов из Пыхья-Таллинна и других районов столицы.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, данный проект является продолжением ряда предыдущих, в ходе которых школьников учили безопасной езде на трюковых самокатах, велосипедах и скейтбордах.

”Цель проекта состоит в том, чтобы дать возможность молодым людям получить первый опыт управления электросамокатом в безопасной среде, под присмотром инструкторов и вдали от автомобильного движения. В итоге прошедшие обучение ребята научатся осознавать сопутствующие езде на электросамокатах риски и избегать опасных ситуаций. Также они приобретут первоначальные знания в области безопасности дорожного движения”, — сказал Ярвелайд.

Cначала ребята ознакомятся с устройством электросамоката и с принципами его использования, а также научатся правильно пользоваться шлемами и другими средствами защиты. Кроме того, внимание будет уделено правилам дорожного движения. Затем все участники мастер-классов смогут попробовать управлять самокатом в безопасной обстановке. Для этого в ангаре завода Пыхьяла оборудовали тренировочную трассу, где учащиеся могут применить теоретические знания на практике.