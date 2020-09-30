В Пыхья-Таллинне начинается вывоз листвы

”Пыхья-таллиннцы каждый год активно пользуются предлагаемой скидкой при вывозе листьев”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Договорной партнер района — Floratum OÜ. Стоимость вывоза одного 150-литрового пакета, включая налог с оборота, составляет 1,77 евро. Вес пакета с листвой — до 25 кг. Заказать услугу у Floratum OÜ можно по адресу info.floratum@gmail.com до 31 декабря 2020 года. Дополнительная информация по телефону 5211 500.

Пеэтер Ярвелайд напомнил, что сдать листья бесплатно можно на станцию переработки отходов. ”Станция переработки отходов бесплатно принимает до шести 100-литровых мешков с листвой на человека в день. Ближайшая для пыхья-таллиннцев станция находится по адресу Пальяссааре пыйк, 5”, — добавил Ярвелайд.

Есть и другие возможности вывезти мешки с листьями, например, заказать вывоз листвы у Tallinna Jäätmekeskus. В этом случае стоимость вывоза одного пакета объемом до 150 л — 2,25 евро + подоходный налог. Чтобы оформить заказ, отправьте письмо на электронный адрес info@prugi.ee, дополнительная информация по телефону 6164000. Владельцы недвижимости также могут заказать вывоз пакетов с листвой у самостоятельно выбранной компании по транспортировке отходов, имеющей соответствующее разрешение или регистрацию.

Владельцы недвижимости также могут устанавливать на своей территории вместительный компостный ящик и собирать в него осенние листья. Компостирование должно осуществляться в соответствии с положениями Правил обращения с отходами в Таллинне.

Управа Пыхья-Таллинна напоминает, что оставлять мешки с листьями на чужой собственности нельзя.