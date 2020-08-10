В Пыхья-Таллинне начинается ремонт внутриквартальных дорог

”В этом году в ходе восстановительного ремонта внутриквартальных дорог будут обновлены улицы Сауэ, Пебре, Калури и Набра. Также будут отремонтированы дороги перед домами на Пельгуранна 49 и Пухангу 31а-43”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что ремонт дорог начнется с улицы Сауэ, а все работы закончатся в октябре.

Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием.

В ходе восстановительного ремонта будет обновлен асфальт на примерно 12 000 квадратных метров дорог. Будут отремонтированы проезжие части и тротуары, заменены старые бордюры, установлены канализационные колодцы нового „плавающего” типа и произведена санитарная обрезка деревьев. Одновременно с дорожными работами AS Tallinna Vesi отремонтирует технические сети, принадлежащие водоканалу.

Работы выполняет предприятие Infraroad OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства