В Пыхья-Таллинне готова тропа здоровья Мериметса

В этом году завершен второй этап работ, в ходе которого была обустроена тропа здоровья длиной более двух километров и шириной три метра. Тропа покрыта измельченной древесной корой вперемешку с гранитной крошкой.

”При планировании тропы здоровья мы долго искали золотую середину, как сохранить своеобразность природы Мериметса, но при этом сделать тропу удобнее и безопаснее”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

”Поэтому тропа с новым покрытием в основном пролегает по уже бывшей там дороге. Чтобы сохранить как можно больше деревьев, тропа была проложена между ними”, — добавил Ярвелайд.

Первый этап работ был завершен в конце 2019 года, в результате которого был обустроена более удобная дорога к тропе здоровья от бульвара Кольде, покрытая измельченной древесной корой вперемешку с гранитной крошкой. Также было установлено освещение, скамейки, урны для мусора, шесть парковок для велосипедов. Обустроена спортивная площадка на свежем воздухе с девятью тренажерами.

Работы по строительству тропы здоровья выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Первый этап работ выполнило предприятие Watercom OÜ, второй этап — Altos Teed OÜ. Обустройство тропы здоровья обошлось в порядка 200 000 евро.

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