В Пыхья-Таллинне готова лыжная трасса

”В последние недели было достаточно снега и минусовой температуры, чтобы начать кататься по тропе Мериметса на лыжах. Настоящей зимы мы ждали с начала декабря, и теперь, когда она наконец наступила, однозначно стоит использовать все возможности. Свежий воздух и катание на лыжах укрепляют здоровье и бодрость духа, а что может быть сейчас важнее!”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Район просит любителей прогулок по тропе здоровья, а также владельцев собак считаться с лыжниками. Лыжную трассу обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением "Эстонские тропы здоровья". Лыжные трассы открыты и обслуживаются, пока держится подходящая погода.