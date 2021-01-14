В Пыхья-Таллинне готова лыжная трасса

С сегодняшнего дня на пыхья-таллиннской тропе здоровья Мериметса можно кататься на лыжах в свободном стиле. Пока на проложенной ночью трассе недостаточно снега для катания в классическом стиле.
”В последние недели было достаточно снега и минусовой температуры, чтобы начать кататься по тропе Мериметса на лыжах. Настоящей зимы мы ждали с начала декабря, и теперь, когда она наконец наступила, однозначно стоит использовать все возможности. Свежий воздух и катание на лыжах укрепляют здоровье и бодрость духа, а что может быть сейчас важнее!”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Район просит любителей прогулок по тропе здоровья, а также владельцев собак считаться с лыжниками. Лыжную трассу обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением "Эстонские тропы здоровья". Лыжные трассы открыты и обслуживаются, пока держится подходящая погода.
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