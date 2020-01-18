В Пыхья-Таллинне добровольцы доставили пенсионерам пакеты помощи

Акция помощи одиноким пенсионерам проходит в Пыхья-Таллинне уже четвертый год подряд.

Поскольку объем работы в этом году был большой, районная управа обратилась ко всем желающим с призывом присоединиться к благотворительному проекту. В результате набралось около ста добровольцев.

”Я рад, что на предложение принять участие в проекте откликнулись многие жители нашего района — самому юному добровольцу было 12, а самому опытному — 78 лет. Это говорит о том, что в Пыхья-Таллинне живут неравнодушные люди. Надеемся, что пакеты помощи помогут сэкономить пожилым людям немного денег, которые они потом смогут потратить по своему усмотрению”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Всего живущим в Пыхья-Таллинне одиноким пенсионерам было доставлено более 1300 пакетов помощи. Если получателя не было дома, то пакет помощи доставят до адресата не позднее конца февраля.

Забота о людях старшего возраста является одним из приоритетов районной управы. Поэтому в Пыхья-Таллинне продолжает работу Киноклуб для пожилых, недавно начала деятельность Академия для пожилых, а Пыхья-Таллиннский социальный центр предлагает людям в возрасте целый спектр услуг.