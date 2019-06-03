В Пыхья-Таллинне дан старт серии уличных фотовыставок

Первой свои работы представила Виктория Алакюла — открытие первой выставки прошло сегодня, 3 июня возле трамвайной остановки ”Пыхья пуйестеэ”. Открытие всех выставок будет проходить по понедельникам в 15.00. Экспонироваться работы будут в течение всей недели — до воскресенья.

”Пыхья-Таллинн — район, в котором живут творческие люди, поэтому такие художественные проекты прекрасно смотрятся на улицах Пельгулинна и Каламая. С одной стороны мы поощряем интерес фотохудожников к нашему району, а с другой стороны — стараемся сделать фотоискусство доступным каждому”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Бесплатные и общедоступные выставки будут проходить каждую неделю в разных местах под открытым небом. В общей сложности проект будет длиться 10 недель.

Программа серии уличных фотовыставок:

3.06-9.06 Возле трамвайной остановки ”Пыхья пуйестеэ” (Виктория Алакюла)

10.06-16.06 Каламаяский кладбищенский парк (Елена Крафт)

17.06-23.06 Перед центром культуры ”Сальме” (Виктория Баранова)

29.07-4.08 Коплиский кладбищенский парк (Анастасия Галицких)

5.08-11.08 Площадь Пельгулинна (Анника Хаас)

12.08-18.08 Бета-променад (Лийна Лаас)

19.08-25.08 Возле Народного дома Теллискиви (Леон Метсааллик)

26.08-1.09 Возле торгового центра Строоми (Татьяна Мяэотс)

2.09-8.09 На площади Вана-Каламая (Арон Урб)

9.09-15.09 Начало улицы Соо (Молодежный центр Пыхья-Таллинна)

