В Пыхья-Таллинне дан старт серии уличных фотовыставок

Управа Пыхья-Таллинна вновь запустила художественный проект, в рамках которого на улицах и в парках Каламая, Пельгулинна и Копли каждую неделю будут открываться импровизированные фотовыставки. В этом году все выставки объединяет общая тема — ”Наш Пыхья-Таллинн”.
Первой свои работы представила Виктория Алакюла — открытие первой выставки прошло сегодня, 3 июня возле трамвайной остановки ”Пыхья пуйестеэ”. Открытие всех выставок будет проходить по понедельникам в 15.00. Экспонироваться работы будут в течение всей недели — до воскресенья.
”Пыхья-Таллинн — район, в котором живут творческие люди, поэтому такие художественные проекты прекрасно смотрятся на улицах Пельгулинна и Каламая. С одной стороны мы поощряем интерес фотохудожников к нашему району, а с другой стороны — стараемся сделать фотоискусство доступным каждому”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Бесплатные и общедоступные выставки будут проходить каждую неделю в разных местах под открытым небом. В общей сложности проект будет длиться 10 недель.
Программа серии уличных фотовыставок:
3.06-9.06 Возле трамвайной остановки ”Пыхья пуйестеэ” (Виктория Алакюла) 10.06-16.06 Каламаяский кладбищенский парк (Елена Крафт) 17.06-23.06 Перед центром культуры ”Сальме” (Виктория Баранова) 29.07-4.08 Коплиский кладбищенский парк (Анастасия Галицких) 5.08-11.08 Площадь Пельгулинна (Анника Хаас) 12.08-18.08 Бета-променад (Лийна Лаас) 19.08-25.08 Возле Народного дома Теллискиви (Леон Метсааллик) 26.08-1.09 Возле торгового центра Строоми (Татьяна Мяэотс) 2.09-8.09 На площади Вана-Каламая (Арон Урб) 9.09-15.09 Начало улицы Соо (Молодежный центр Пыхья-Таллинна)