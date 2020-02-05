В Пыхья-Таллинне будет построен современный центр здоровья

На сегодняшний день многие специалисты, работавшие в Коплиской поликлинике, уже прекратили прием и временно переехали в другие медицинские учреждения. Например, с начала февраля прием жителей Таллинна, не имеющих медицинской страховки, ведется в Ныммеском центре здоровья по адресу ул. Яама, 11. Стоматологи переехали в Центр здоровья Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 179) и в Пельгулиннаский роддом (ул. Сыле, 23).
В помещениях роддома будут в дальнейшем принимать и завершающие свою работу в Коплиской поликлинике семейные врачи. При этом более точную информацию пациенты могут узнать, обратившись к своему семейному врачу.
Для того, чтобы подыскать для новой поликлиники подходящее имя, в прошлом году совместными усилиями Западно-Таллиннской центральной больницы и управы Пыхья-Таллинна был проведен опрос, принять участие в котором можно было как в интернете, так и заполнив бумажную анкету.
В результате с большим отрывом победило предложение назвать новое медицинское учреждение «Пыхья-Таллиннским центром здоровья». Также предлагались варианты «Центр здоровья Пельгулинна» и «Коплиский центр здоровья».
Строительство Пыхья-Таллиннского центра здоровья финансируется из средств, выделенных фондами Евросоюза, а также из бюджета Западно-Таллиннской центральной больницы.
График строительства Пыхья-Таллиннского центра здоровья
- Проектировочные работы: до конца 2019 года
- Завершение работы Коплиской поликлиники: февраль 2020
- Снос старого здания: март-апрель 2020
- Начало строительства нового здания: июнь 2020
- Ориентировочное завершение строительства: сентябрь 2021
На снимках: нынешнее здание Коплиской поликлиники (фото: Александр Гужов) и визуализация нового здания Пыхья-Таллиннского центра здоровья (источник: Ляэне-Таллиннская центральная больница).
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