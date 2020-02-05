В Пыхья-Таллинне будет построен современный центр здоровья

В Пыхья-Таллиннском центре здоровья будет 4700 м2 отапливаемой площади, к которой добавится еще расположенная на нулевом этаже парковка на 20 мест. Здание Пыхья-Таллиннского центра сопоставимо с открывшимся в 2018 году Мустамяэским центром здоровья, который также принадлежит Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, Пыхья-Таллиннский центр здоровья станет самым современным медицинским учреждением в городе.

«Речь идет о самом долгожданном объекте в Пыхья-Таллинне. Учитывая быстрое развитие и рост населения в нашем районе, новая поликлиника нам просто необходима. К ее открытию город обратит особое внимание на графики общественного транспорта и условия парковки в окрестностях нового центра здоровья, чтобы обеспечить всем удобный доступ», - сказал Ярвелайд.

«Наряду с семейными врачами в Пыхья-Таллиннском центре здоровья будут принимать различные врачи-специалисты – например, эндокринолог, педиатр, ухо-горло-нос, врач-терапевт, хирург, уролог, дерматолог. Также будет открыт прием медицинских сестер и акушерок. Также планируется уделить внимание душевному состоянию людей и организовать прием психиатра и психолога», - заметила заведующая отделом амбулаторного лечения Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аннели Кару.

Также в новой поликлинике будут работать врачи и медсестры, специализирующиеся на восстановительном лечении, а также физиотерапевт и массажист.