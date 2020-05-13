В Пыхья-Таллинне благоустроили более ста квадратных километров зеленых зон и тротуаров

”За это время мы расчистили свыше 900 000 м2 зеленых зон, более 100 000 м2 тротуаров и площадок, а также 6300 м2 участков под кустами. Кроме этого, в распоряжении горожан теперь 233 скамейки, которые были дополнительно очищены”, — сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

В числе прочего, со стихийных свалок вывезли около 100 кубометров мусора и автопокрышек.

”Чистый город важен для всех нас, и этой весной мы сделали на этом акцент”, — сказал Ярвелайд.

Работы по уборке продолжатся в парках Штромки и Карьямаа, а также в кладбищенском парке Копли, к тому же, в этих парках ежедневно опустошаются мусорные баки. Уборка на игровых площадках после их открытия будет осуществляться также каждый день. Цветы будут высажены к 1 июня, в зеленых зонах района уборка будет проводиться по необходимости от 1 до 3 раз в неделю. Как обычно, летом будет также осуществляться покос травы.

Местные жители обратили внимание управы на заросшую травой территорию под линиями электропередачи в микрорайоне Эхте и Каэра. Однако покос травы в этой зоне сознательно отложен, поскольку там запущен экологический проект ”Путукавяйл”, в ходе которого отслеживаются насекомые в естественной для них среде обитания. Трава будет скошена в сентябре, когда активные действия в рамках проекта будут завершены.