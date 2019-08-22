В Пыхья-Таллинне агрессивный клиент напал на соцработников

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, инцидент произошел утром, в 9.10, когда на прием в отдел социального обеспечения районной управы явился постоянный клиент учреждения, официальным опекуном которого является столичный муниципалитет, а местом жительства — расположенный в Пыхья-Таллинне социальный дом.

”Социальные работники должны были отвезти его для оказания помощи в психиатрическую клинику, но он неожиданно отказался туда ехать, выразив одновременно протест против недостаточного размера выплачиваемой ему пенсии. Мужчина стал вести себя крайне агрессивно, угрожая обеим находившимся в кабинете женщинам стулом. Он смел содержимое стола одной из сотрудниц — в том числе компьютер и принтер — на пол и напал на нее из-за спины, удерживая за плечи”, — сказал Ярвелайд.

Затем клиент удалился, но вскоре вернулся. К счастью, к тому времени на месте уже находились сотрудники полиции. Кабинеты социальных работников снабжены кнопками тревоги, однако в данном случае пользы от них было немного, так как нападение произошло внезапно.

”Благодарю полицию за быстрые и профессиональные действия! Соцработники — это своего рода ангелы, которые ежедневно оказывают помощь многим и многим людям. Нападение на них вызывает особую боль и сожаление. К сожалению, условия, в которых они сейчас работают, далеки от идеальных — помещения очень тесные и там невозможно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности нащших сотрудников. Положение призвано исправить строительство нового здания на ул. Кари, куда переедут как Коплиский дом молодежи, так и все отделы районной управы”, — отметил старейшина Пыхья-Таллинна.