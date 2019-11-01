В пятницу вечером таллиннские улицы захватит современное искусство

Именно из комбинации природы и технологии родилась идея покрыть фасады Explorer органикой, которая дышит, растет и одновременно тлеет, как любой органический организм. ”Когда здание Explorer потихоньку оживет и задышит под нашими коллажами, мы напомним, что здание — это тоже своего рода живой организм и часть экологического цикла, даже если мы порой об этом забываем”, — добавила Брит Павельсон.

По понедельникам и вторникам на улицах и площадях Таллинна будет появляться большой надувной черный шар. Это — инсталляция ”О” объемом 65 кубометров, созданная в 2011 году авторами Аэт Адер, Андра Аалоэ, Каарел Кюннап, Грете Соосалу и Фло Касеару. Надувной черный шар диаметром пять метров, умещающийся в саквояж, является и событием, и объектом, мерилом и сравнительным материалом для окружающей среды. В тесных помещениях и в сравнении с человеком он кажется большим; на просторной площади или рядом с многоэтажным домом — маленьким; рядом с объектами из гранита он кажется легким и летящим; наполовину сдутый он полощется на ветру как природная катастрофа, вышедшая из под контроля; в темпе городского движения он являет собой философический медленный процесс неопределенной длительности.

Перед зданием Музея современного искусства появится еще один одновременно мрачный и интригующий объект — инсталляция Рауля Келлера ”Девочка в клоаке” (2011). В канализационную шахту будут установлены выполненные из латекса женские руки, пальцы которых тянутся сквозь канализационную решетку вверх. На дне шахты будет работать звуковая система, которая через определенные промежутки времени будет издавать всхлипы и крики о помощи. Произведение является отсылкой к одноименному стихотворению Юхана Вийдинга, напоминает об исчезнувших местах и изображает страшное и абсурдное падение в дыру.

Впервые Эстонский центр современного искусства курирует выставку коллективно с целью объединить опыт и мысли, сэкономить ресурсы и избежать перепроизводства. В выставке принимают участие художники Ивана Башич, дуэт художников Pakui Hardware, Ану Юурак, Юсси Киви, Рауль Келлер, Йоханна Мария Парв, Ханна Самосон, Эмилия Шкарнулюте, Пеэтер Улас, Брит Павелсон и Сиссела Йенсен, а также Аалое-Адер-Фло-Кюннап-Соосалу. Мероприятия, сопровождающие выставку, проводят Маре Тралла и коллектив Üle Prahi.

На выставке будут представлены как совершенно новые работы (Юсси Киви) или работы, ранее не выставлявшиеся в Эстонии (Ивана Башич, Pakui Hardware, Юсси Киви, Йоханна Мария Парв, Эмилия Шкарнулюте), так и произведения, созданные ранее для других выставок, но получившие теперь новое значение и контекст (Ану Юурак, Пеэтер Улас, Ханна Самосон).