В пятницу в Таллинне состоится традиционный Фестиваль русской речи

XIII Фестиваль пройдет в новом здании Линнамяэского русского лицея, по адресу Ляэнемере 31, куда съедутся более 200 школьников и учителей русского языка со всех уголков Эстонии.

С самого начала Фестиваль пользовался огромной популярностью в школах как с русским, так и с эстонским языком обучения. По словам председателя ЭстаПРЯЛ профессора Инги Мангус, ”масштаб мероприятия ограничен исключительно размерами помещения и объемом финансов на подарки и питание для участников. Многие хотят приехать еще раз. В этой ситуации мы, конечно, отдаём предпочтение школам, которые еще не были на Фестивале”.

Год от года программа мероприятия менялась. Вопросы на знание конкретных фактов из русской литературы, культуры и языка сменялись на более доступные эстонским школьникам задания. При этом основная задача Фестиваля — перезнакомить и сблизить эстонских и русских школьников — оставалась неизменной. Игра в смешанной команде помогает ребятам установить неформальные отношения, которые часто перерастают в дружбу за пределами Фестиваля.