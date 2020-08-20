20.08.2020, 22:00

В пятницу в парке Кивила состоится молодежный фестиваль


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Kivila 46 supergraafiline hiigeltaies „Sport“
Foto: Madis Veltman

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с Ласнамяэским молодежным центром проведет в пятницу, 21 августа, в 15.00 бесплатный фестиваль в парке Кивила. В рамках фестиваля состоятся состязания на самокатах и скейтбордах, а также соревнование по баскетболу. Запланированы различные мастер-классы.

”Понимание того, что такое молодежный центр и чем занимаются молодежные работники давно вышло за пределы конкретных учреждений. Сегодня работа с молодежью проходит там, где собирается молодежь, а постоянно растущая популярность уличных фестивалей, особенно в парке Тондилоо, в очередной раз доказывает правильность этого подхода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Молодежный фестиваль начнется в 15 часов с мастер-класса на самокатах, который проведет Сенка Басов. В 15.30 стартуют соревнования на самокатах. Состязания состоятся в двух возрастных группах: до 13 лет, и от 14 лет. Во время соревнования необходимо носить шлем. У каждого участника будет две попытки по 45 секунд для демонстрации своего мастерства, засчитывается лучший вариант. Судьи будут оценивать сложность трюков, использование оснащения парка и стиль. Призы победителям предоставит Rideoo Shop Europe.

  • В 17.30 в парке пройдут соревнования на скейтборде skate jam, организованные молодежными работниками. Состязание состоится в двух возрастных категориях: до 13 лет, и от 14 лет.
  • C 17 до 20 часов будет проходить соревнование по баскетболу, организованное Ласнамяэским молодёжным центром. К участию приглашаются смешанные команды с участниками в возрасте от 13 лет. Продолжительность каждой игры составляет 10 минут.
  • С 17 до 20 часов НКО Eesti Parkour научит всех желающих выполнять трюки на снарядах для паркура и на 10-метровой надувной акробатической дорожке.
  • С 18 до 19 часов состоится мастер-класс по хип-хоп танцам, который проведет Мария Бухалова.

На протяжении всего дня в палатке Ласнамяэского молодёжного центра будет возможность поиграть в настольные игры.

Все мероприятия бесплатные, а регистрация на соревнования будет проходить непосредственно перед состязаниями.

Программа молодежного фестиваля Кивила:

  • 15.00 Мастер-класс на самокатах
  • 15.00-15.30 Регистрация на соревнования на самокатах
  • 15.30 Соревнования на самокатах
  • 17.00-20.00 Баскетбольное соревнование
  • 17.00-20.00 Программа НКО Eesti Parkour
  • 17.30 Регистрация на сореванования skate jam и разминка
  • 18.00-20.30 Соревнование skate jam
  • 18.00-19.00 Мастер-класс по хип-хоп танцам

Мероприятие поддерживает акционерное общество Tallinna Vesi, которое доставит на место 500-литровый резервуар с водой, чтобы все желающие могли бесплатно пользоваться питьевой водой. Просьба приходить со своей личной бутылкой для воды!

Молодёжный фестиваль в парке Кивила организуют Таллиннский департамент по делам молодёжи и спорта и Ласнамяэский молодёжный центр.

Организаторы просят соблюдать требование рассредоточения, и отказаться от посещения мероприятия в случае симптомов заболевания. Рекомендуется иметь при себе санитайзер.

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