В пятницу в парке Кивила состоится молодежный фестиваль

”Понимание того, что такое молодежный центр и чем занимаются молодежные работники давно вышло за пределы конкретных учреждений. Сегодня работа с молодежью проходит там, где собирается молодежь, а постоянно растущая популярность уличных фестивалей, особенно в парке Тондилоо, в очередной раз доказывает правильность этого подхода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Молодежный фестиваль начнется в 15 часов с мастер-класса на самокатах, который проведет Сенка Басов. В 15.30 стартуют соревнования на самокатах. Состязания состоятся в двух возрастных группах: до 13 лет, и от 14 лет. Во время соревнования необходимо носить шлем. У каждого участника будет две попытки по 45 секунд для демонстрации своего мастерства, засчитывается лучший вариант. Судьи будут оценивать сложность трюков, использование оснащения парка и стиль. Призы победителям предоставит Rideoo Shop Europe.
- В 17.30 в парке пройдут соревнования на скейтборде skate jam, организованные молодежными работниками. Состязание состоится в двух возрастных категориях: до 13 лет, и от 14 лет.
- C 17 до 20 часов будет проходить соревнование по баскетболу, организованное Ласнамяэским молодёжным центром. К участию приглашаются смешанные команды с участниками в возрасте от 13 лет. Продолжительность каждой игры составляет 10 минут.
- С 17 до 20 часов НКО Eesti Parkour научит всех желающих выполнять трюки на снарядах для паркура и на 10-метровой надувной акробатической дорожке.
- С 18 до 19 часов состоится мастер-класс по хип-хоп танцам, который проведет Мария Бухалова.
На протяжении всего дня в палатке Ласнамяэского молодёжного центра будет возможность поиграть в настольные игры.
Все мероприятия бесплатные, а регистрация на соревнования будет проходить непосредственно перед состязаниями.
Программа молодежного фестиваля Кивила:
- 15.00 Мастер-класс на самокатах
- 15.00-15.30 Регистрация на соревнования на самокатах
- 15.30 Соревнования на самокатах
- 17.00-20.00 Баскетбольное соревнование
- 17.00-20.00 Программа НКО Eesti Parkour
- 17.30 Регистрация на сореванования skate jam и разминка
- 18.00-20.30 Соревнование skate jam
- 18.00-19.00 Мастер-класс по хип-хоп танцам
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